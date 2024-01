POL-FR: Feldberg: Unbekannter begeht Sachbeschädigung

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Schluchsee] Am 12.01.2024, um 17:30 Uhr, soll Zeugenaussagen zufolge ein bislang unbekannter Täter einen Brand in einem Müllcontainer in der Schluchseestraße in Fischbach gelegt haben. Die Freiwillige Feuerwehr Schluchsee rückte aus, um den Brand zu löschen. Es entstand Sachschaden am Müllcontainer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, ...

mehr