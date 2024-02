Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Brand in der Oberstenfelder Straße

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Freitag (09.02.2024), gegen 10.25 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Oberstenfelder Straße in Großbottwar in Brand. Das Feuer, das mutmaßlich auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausbrach, griff teilweise auf die Hausfassade über. Durch die Hitzeentwicklung zerbarsten mehrere Fenster, wodurch Rauch in das Wohnungsinnere gelangte. Die eingesetzten Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar, alle anderen Anwohner konnten nach Abschluss der Löschmaßnahmen zurück in das Gebäude. Mehrere Nachbarhäuser wurden vorsorglich ebenfalls geräumt, waren vom Brand aber nicht direkt betroffen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 100.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeiposten Großbottwar übernommen und dauern noch an.

