Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann ins Gesicht geschlagen

Schleusingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags griffen zwei Männer einen 20-Jährigen bei einer Veranstaltung in der Jägerhausstaße in Schleusingen an. Sie schlugen dem als Helfer bei der Veranstaltung eingesetzten Mann unvermittelt so ins Gesicht, dass dieser verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Einer der Täter verschwand sofort nach der Tat, während der andere vor Ort durch die Polizeibeamten festgestellt werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von über 1,7 Promille. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige. Die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

