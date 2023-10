Plettenberg (ots) - Bezugsmeldung: Vermisst: 52-jährige Plettenbergerin (gelöscht) Eine am Freitagabend als vermisst gemeldete 52-jährige Plettenbergerin wurde am Samstag kurz nach 9 Uhr in einem Waldstück im Kreis Olpe entdeckt. Sie ist verletzt. Ihr geht es jedoch den Umständen entsprechend gut. Die psychisch labile Frau war am frühen Morgen mit unbekanntem Ziel losgelaufen. Am Abend schaltete die Familie die ...

mehr