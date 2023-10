Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisste Plettenbergerin gefunden

Plettenberg (ots)

Bezugsmeldung: Vermisst: 52-jährige Plettenbergerin (gelöscht)

Eine am Freitagabend als vermisst gemeldete 52-jährige Plettenbergerin wurde am Samstag kurz nach 9 Uhr in einem Waldstück im Kreis Olpe entdeckt. Sie ist verletzt. Ihr geht es jedoch den Umständen entsprechend gut.

Die psychisch labile Frau war am frühen Morgen mit unbekanntem Ziel losgelaufen. Am Abend schaltete die Familie die Polizei ein. Da von einer akuten Selbstgefährdung ausgegangen werden musste, liefen die ganze Nacht über Suchmaßnahmen in Landemert und im benachbarten Kreis Olpe. Ein Mantrailer (Diensthund) nahm die Spur auf. Ein Polizei-Hubschrauber flog gegen Mitternacht in Frage kommende Gebiete ab. Die Feuerwehr suchte unter anderem den Bereich der Lenne ab. Kurz nach 9 Uhr wurde die Frau in Finnentrop-Frielentrop auf einem Waldweg hinter einem Wohnhaus entdeckt. Ein Rettungswagen-Team versorgte die Verletzte und brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei dankt für alle Hinweise!

