BPOL NRW: Gemeinsame Presserklärung der Bundespolizei und der Polizei Mönchengladbach: 27-Jähriger nach Raubdelikt im Hauptbahnhof vorläufig festgenommen.

Aachen (ots) - Ein 31-jähriger Pole wurde am gestrigen Mittwochnachmittag von der Bundespolizei in Aachen festgenommen. Um 16:00 Uhr reiste der Betreffende aus den Niederlanden kommend in Herzogenrath nach Deutschland ein. Bei der Durchsuchung konnten bei der Person geringe Mengen Betäubungsmittel in Form von Marihuana und Haschisch aufgefunden werden. Dieses wurde ...

mehr