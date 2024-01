Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Stand 08:00 Uhr: Rems-Murr-Kreis: E-Bike Diebstahl, Unfallfluchten, Küchenbrand

Aalen (ots)

Schorndorf-Haubersbronn: E-Bikes aus Garage gestohlen - Zeugenaufruf

In der Nacht von Donnerstag, 18:00 Uhr, auf Freitag, 18:20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei E-Bikes aus einer Garage in der Haldenstraße. Die beiden Räder hatten einen Gesamtwert von rund 4.800 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Einen Sachschaden von circa 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einer auf dem Parkplatz eines Seniorenzentrums in der Jesistraße geparkten, schwarzen Daimler-Benz C-Klasse. An dem Auto entstand hinten an der Beifahrerseite ein Schaden. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 17:00 Uhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950-422 zu melden.

Waiblingen: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag, im Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 19:30 Uhr, ereignete sich im Parkhaus des Remsparks in der Ruhrstraße ein Unfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte an einer dort ordnungsgemäß geparkten, schwarzen Daimler-Benz B-Klasse einen Schaden von 1.000 Euro an der hinteren Stoßstange. Wer sachdienliche Angaben zur Klärung der Unfallflucht machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Waiblingen, Telefon: 07151/950-422, in Verbindung setzen.

Oppenweiler: Öl im Kochtopf fing Feuer

Die freiwillige Feuerwehr Oppenweiler löschte am Freitag, gegen 17:15 Uhr, Speiseöl, welches sich auf dem Herd in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße selbst entzündete. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Drei der 14 Personen, die sich im Haus aufhielten, erlitten Rauchgasvergiftungen. In der Küche entstand nur ein geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe dauern noch an. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude belüftete konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Dauer des Einsatzes war die B14 voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst mit sieben Einsatzkräften und drei Fahrzeugen.

