POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und rabiate Ladendiebin

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Hagenbacher Ring wurde eine Fiat 500 beschädigt. Die Unfallzeit kann auf Donnerstag, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr eingegrenzt werden. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 3000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

10.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung der Theodora-Cashel-Straße mit der Beethovenstraße ereignete. Dort missachtete gegen 15.40 Uhr ein 77 Jahre alter VW-Fahrer die Vorfahrt eines 21-jährigen BMW-Fahrers.

Blaufelden: Moped-Fahrer leicht verletzt

In der Kirchstraße missachtete eine 24-jährige Mini-Fahrerin die Vorfahrt eines 17-jährigen Moped-Fahrers. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 18.35 Uhr ereignete, entstand mehr als 10.000 Euro Schaden. Der Jugendliche verletzte sich zudem leicht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Michelfeld: Rabiate Ladendiebin

Eine 42 Jahre alte Frau wurde am Freitag gegen 11.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Daimlerstraße beim Diebstahl erwischt. Eine 23 Jahre alte Mitarbeiterin sprach die Diebin darauf an. Diese stieß die Mitarbeiterin weg und ergriff mit ihrem Fahrrad die Flucht. Die Diebin konnte unweit entfernt von der Polizei festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder auf die Straße entlassen.

