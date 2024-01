Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Alfdorf: Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Galaxy befuhr am Freitag gegen 7 Uhr aus Richtung Brech kommend die Lorcher Straße und beabsichtigte nach links in Richtung Welzheim abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einer aus Richtung Welzheim kommenden Peugeot-Fahrerin zusammen. Die 52-jährige Autofahrerin verletzte sich hierbei leicht und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 15.000 Euro.

