Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand eines Schuppens - Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Murrhardt: Auffahrunfall

20000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Fornsbacher Straße ereignete. Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer hatte gegen 14.45 Uhr bei einer dortigen Ampelanlage das Anhalten einer vorausfahrenden BMW-Fahrerin übersehen und fuhr auf deren Pkw auf. Die Insassen blieben hierbei unverletzt.

Kernen im Remstal: Nach Unfall weitergefahren

Ein 54-jähriger Fahrer eines Pkw BWM X5 befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr die L 1199 in Richtung Stetten, als auf Höhe des dortigen Kalksandsteinwerks ein entgegenfahrender Lieferwagen auf die Gegenfahrspur geriet. Die Fahrzeuge streiften sich, wobei am BMW ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr in Richtung Esslingen ohne anzuhalten weiter. Zeugen des Vorfalls bzw. Hinweise auf den geflüchteten Lieferwagen wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Plüderhausen: In Firma eingebrochen

In der Jakob-Schüle-Straße wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in das Außenlager eines Bekleidungsgeschäfts eingebrochen. Die Täter haben hierbei am Gebäude erheblichen Sachschaden hinterlassen, der auf 5000 Euro beziffert wurde. Den ersten Feststellungen nach wurde nichts entwendet. Wer zur Aufklärung des Tatgeschehens weitere sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Plüderhausen: Geräteschuppen niedergebrannt

Die örtliche Feuerwehr war am Donnerstagabend mit 9 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften in der Straße Schwanenfeld im Einsatz. Dort war gegen 18.30 Uhr ein Geräteschuppen in Brand geraten, der letztlich komplett zerstört wurde. Ein benachbartes Gebäude wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls leicht beschädigt. Das im Schuppen gelagerte Brennholz sowie die Mülleimer nahmen auch Schaden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Das Wohnhaus blieb bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell