BPOL NRW: Unbekannte versuchen Fahrkartenautomaten aufzuhebeln - Bundespolizei ermittelt

Mülheim a.d.R. (ots) - Am gestrigen Abend (21. August) soll der Triebfahrzeugführer eines Zuges, in der Nähe vom Bahnhof Mülheim-West, vermutlich mittels eines Laserpointers geblendet worden sein. Gegen 21:20 Uhr alarmierte der Triebfahrzeugführer des ICE 737 (Lübeck - Köln) die Bundespolizei. In der Nähe des Bahnhofs Mülheim-West, soll sich eine ...

