Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte blenden Triebfahrzeugführer - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Mülheim a.d.R. (ots)

Am gestrigen Abend (21. August) soll der Triebfahrzeugführer eines Zuges, in der Nähe vom Bahnhof Mülheim-West, vermutlich mittels eines Laserpointers geblendet worden sein.

Gegen 21:20 Uhr alarmierte der Triebfahrzeugführer des ICE 737 (Lübeck - Köln) die Bundespolizei. In der Nähe des Bahnhofs Mülheim-West, soll sich eine Personengruppe auf dem dort befindlichen Brückenwerk aufgehalten und ihn massiv mittels eines Laserpointers geblendet haben. Durch die Einsatzkräfte konnten vor Ort keine Personen mehr festgestellt werden. Die Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen im Nahbereich verlief auch negativ.

Der Bahnmitarbeiter verblieb unverletzt und konnte die Fahrt wie geplant fortsetzen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen, die sich am 21. August zwischen 21:00 Uhr und 21:20 Uhr auf dem Brückenbauwerk auf Höhe der Oberhausener Straße, in Mülheim an der Ruhr aufgehalten haben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

