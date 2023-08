Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Güterzug überfährt ins Gleis gelegtes Hindernis - Bundespolizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Hamm (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (19. August) hat ein Güterzug in Hamm ein Hindernis überfahren. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen. Gegen 01:45 Uhr befuhr ein Güterzug die Strecke von Hamm nach Soest mit rund 70 km/h, als er am Bahnübergang Ostdorf in Hamm trotz einer Schnellbremsung mit einem Hindernis zusammenprallte. Dieses stellte sich als Absperrschrankengitter heraus, das offensichtlich absichtlich auf die Gleise gelegt worden war. Nachdem der Zug zum Stehen gekommen war, stellte der Triebfahrzeugführer zudem fest, dass auch einige Steine auf den Schienenkopf gelegt und vom Zug überfahren wurden. Hierdurch entstanden keine offensichtlichen Schäden am Zug. Ersten Ermittlungen zufolge stammt das Gitter vom Gelände einer naheliegenden Baustelle. Die Bundespolizei fragt: Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (19. August) im Bereich Bahnübergang Ostdorf verdächtige Personen gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Diese nimmt die Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder 0251/974370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell