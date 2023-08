Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zivilfahnder der Bundespolizei und Videobilder überführen Diebe

Nach zwei Diebstählen in Zügen von Dortmund nach Münster hat die Bundespolizei am Samstag (19. August) drei Tatverdächtige festgestellt. Bereits im Hauptbahnhof Dortmund fiel Zivilfahndern der Bundespolizei ein Jugendlicher auf, der sich verdächtig für andere Reisende und deren Gepäck interessierte. Die Fahnder entschlossen sich, den Jugendlichen weiter zu observieren und beobachteten, wie er in einen ICE nach Münster einstieg. Im Zug hielt er fortlaufend Ausschau nach abgestellten Gepäck und offensichtlich nach einer geeigneten Tatgelegenheit. Diese schien er bei einem schlafenden Reisenden gefunden zu haben. Er beugte sich in dessen Sitzgruppe und entwendete ein Mobiltelefon von einem 46-jährigen Reisenden. Beim Entfernen von der Sitzgruppe erkannte er einen Zivilfahnder als Polizist oder Zeugen, kehrte um und legte das Telefon wieder zurück. Die Bundespolizisten nahmen den 16-jährigen fest und übergaben dem bis dato ahnungslosen Reisenden das Diebesgut. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen Diebstahls und Rücksprache mit dem Jugendamt Münster wurde der Jugendliche aus der Wache der Bundespolizei Münster entlassen.

Auf das Portemonnaie eines 21-jährigen Münsteraners hatten es zwei 19- und 31-jährige Männer aus Bad Driburg am späten Abend abgesehen. Der Münsteraner nutzte ebenfalls einen Zug von Dortmund nach Münster. Während der Fahrt schlief er ein und wachte erst einige Minuten nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Münster auf. Hierbei stellte er den Verlust seines Portemonnaies fest und zeigte den Diebstahl bei der Bundespolizei an. Eine Videoauswertung ergab, dass die beiden Marokkaner den schlafenden Mann vom Bahnsteig aus erkannten, in den Zug gingen und etwas aus der Jackentasche des Schlafenden stahlen. Anschießend verließen sie eilig den Zug und den Bahnsteig. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung wurden beide Tatverdächtige im Bahnhofsumfeld festgestellt. Das Diebesgut wurde nicht mehr gefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die beiden Männer aus der Wache entlassen.

