Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl, Drogen und keine Aufenthaltserlaubnis - Bundespolizei verhaftet 24-Jährigen

Bielefeld (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Wochenende einen 24-Jährigen am Hauptbahnhof Bielefeld verhaftet. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, er hatte Drogen dabei und hielt sich unerlaubt im Bundesgebiet auf.

In der Kontrolle am Freitagabend (18. August) konnte sich der Afghane nicht ausweisen. Bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren fanden die Beamten statt eines Ausweises neun Gramm Heroin und ein Gramm Kokain. Nachdem der Afghane über seine Fingerabdrücke identifiziert worden war, wurde ein Haftbefehl gegen den polizeibekannten Mann festgestellt. Das Amtsgericht Bielefeld hatte wegen Diebstahls die Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet. Weiter stellte sich heraus, dass sich er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Sein Aufenthaltstitel war abgelaufen, ohne dass er sich um eine Verlängerung des Bleiberechts bemüht hatte. Der Gesuchte wurde verhaftet und am Samstag nach dem Termin beim Haftrichter in die Justizvollzugsanstalt Brackwede eingeliefert. Wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz wurden neue Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell