Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zigaretten bei Tankstelleneinbruch gestohlen

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (10.05.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Straße Hünger ein und entwendeten eine noch unbekannte Menge an Zigarettenstangen.

Nach einer ersten Sichtung der Videoaufzeichnung ereignete sich die Tat in etwa zwischen 00:35 und 00:50 Uhr und wurde von mindestens zwei Tätern begangen. Diese verschafften sich Zugang in den Verkaufsraum der Tankstelle, indem sie den Türeinsatz einer Seitentür heraushebelten. Im Verkaufsraum entnahmen sie mehrere Zigarettenstangen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Ein Täter war circa 170 bis 180 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug eine Kappe mit einer Kapuze darüber, einen grauen Pullover, graue Arbeitshandschuhe, grüne Boxershorts, eine dunkelblaue oder schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Ein weiterer Täter trug einen dunkelgrauen oder schwarzen Pullover und ebenfalls eine Kapuze und graue Arbeitshandschuhe.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, die mit diesem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell