Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallbeschädigte C-Klasse gesucht - Hund angefahren und geflüchtet - Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen: Unfallbeschädigte C-Klasse gesucht

Am Mittwochabend zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Greutweg. An der Einfahrt zum Greutplatz wollte er nach links auf diesen einbiegen. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und schleuderte anschließend auf die dortige Wiese. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort konnte ein Teil der vorderen Stoßstange aufgefunden werden. Demnach handelte es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um eine weiße Mercedes C-Klasse, Baujahr 2016-2018. Das Fahrzeug muss zumindest im Frontbereich erhebliche Unfallbeschädigungen aufweisen. Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. auf das Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Hund angefahren und geflüchtet

Am Donnerstagmittag war eine Hundebesitzerin mit ihrem Golden Retriever im Bereich Neunheim spazieren, als sich der Hund plötzlich losriss und davonsprang. Kurze Zeit darauf wurde der Hund von einer Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt auf der Alten Steige, kurz nach Neunheim in Fahrtrichtung Ellwangen, aufgefunden. Der Unfallverursacher befand sich nicht vor Ort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigungen

Im Berufsschulzentrum in der Heidenheimer Straße wurden zwischen Freitag und Montag sowie am Dienstag zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr ein Papierrollenhalter, Handtuchhalter, Deckenplatten, die Deckenkonstruktion sowie Mülleimer in zwei verschiedenen Toiletten erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171/7966490 entgegen.

