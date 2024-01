Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Satteldorf/BAB6: Dieseldiebstahl

In der Nacht auf Mittwoch pumpten Diebe rund 600 Liter Diesel aus dem Tank einer Sattelzugmaschine ab. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz Bronnholzheim der BAB 6 in Richtung Nürnberg. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei in Kirchberg unter Telefon 07904/94260 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell