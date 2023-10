Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Walsdorf- Verkehrsunfallflucht in Walsdorf, Zeugen gesucht

Walsdorf (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2023 kam es zwischen 14:10 Uhr und 15:40 Uhr in Walsdorf, auf dem Gelände eines Müllentsorgungsunternehmens, zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug eines bis dato unbekannten Unfallverursachers und einem Anhänger. Der Geschädigte suchte in o.g. Zeitraum mit seinem PKW und dahinter befindlichem Anhänger die Örtlichkeit auf, um dort seinen Müll zu entsorgen. Nachdem er an seiner Wohnanschrift eingetroffen war, stellte er einen Schaden an seinem Anhänger fest. Dieser habe vor Fahrtantritt noch nicht bestanden. Auf dem Gelände war sein Anhänger zu Teilen unbeaufsichtigt, sodass der Schaden in diesem Zeitraum verursacht worden sein muss. Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen, 06592-96260.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell