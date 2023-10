Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schalkenmehren- Verkehrsunfallflucht in Schalkenmehren, Zeugen gesucht

Schalkenmehren (ots)

Am Mittwoch, 04.10.2023 kam es gegen 10:45 Uhr in der Maarstraße in Schalkenmehren zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Begrenzungspoller. Beim Versuch seinen PKW zu wenden, übersah der Fahrzeugführer wohl den Poller und kollidierte mit diesem. Am Poller entstand Sachschaden. Auch der bis dato unbekannte PKW muss Unfallspuren durch den Zusammenstoß aufweisen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich des Schadens anzunehmen. Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen, 06592-96260.

