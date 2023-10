Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahndungslage mit Hubschraubereinsatz

Prüm (ots)

Am frühen Abend des 04.10.2023 kam es im Bereich Prüm zu einem größeren Polizeieinsatz unter Beteiligung des Polizeihubschraubers. Durch Polizeibeamte des Bundespolizeireviers Prüm sollte auf der A 60 in Höhe der Anschlussstelle Prüm ein schwarzer BMW mit belgischer Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete. Trotz sofortiger Verfolgung konnte das Fahrzeug zunächst nicht gestoppt werden. Es wurde wenige Minuten später auf einem Parkplatz in der Ortslage Niederprüm festgestellt. Die beiden männlichen Insassen flüchteten laut eines Zeugen zu Fuß in unbekannte Richtung. Es folgte eine Suchaktion, wobei mehrere Streifenwagen des Bundespolizeireviers Prüm, der Polizeiinspektion Prüm sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt waren.

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch das flüchtende Fahrzeug gefährdet wurden und/oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

