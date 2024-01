Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeug mutwillig beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Fahrzeug beschädigt

Ein in der Daimlerstraße parkender Food-Truck wurde mutwillig beschädigt. Hierzu wurde ins Schloss des Fahrzeugs ein Gegenstand eingeführt, wodurch der Mechanismus Schaden nahm. Zudem wurde ein Reifen zerstochen. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen 11. Januar und 23. Januar verübt wurde, wird von der Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

Backnang: Unfallflucht

Im Berliner Ring ereignete sich am Mittwoch gegen 13 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr beim Parken gegen einen Pkw Skoda und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Danach entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Vorfall zu melden. Wer sachdienliche Angaben zur Klärung der Unfallflucht geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Auffahrunfall

Auf der Westumfahrung der L 1193 ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 34.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 30-jähriger Opel-Fahrer erkannte unweit der Anschlussstelle zur B 14 zu spät einen Rückstau und fuhr auf einen Mercedes auf. Durch die Aufprallwucht wurden die Fahrzeuge noch auf zwei weitere davorstehende Autos aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

