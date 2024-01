Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Stehlampe entzündet Sessel - Metalldiebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Schmiedstraße / Annastraße missachtete eine 27-jährige Opel-Fahrerin am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr die Vorfahrt eines 58 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem beide Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Abtsgmünd: Fahrzeug gestreift

Auf rund 5500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 67-Jährige am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Hyundai beim Vorbeifahren einen in der Vorstadtstraße abgestellten BMW streifte.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einfahren in den Kreisverkehr

In den Kreisverkehr an der Kreuzung Vordere Schmiedgasse / Baldungsstraße wollte am Mittwoch um 5:20 Uhr ein 60-Jähriger mit seinem Suzuki einfahren. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Daihatsu und stieß mit diesem Fahrzeug zusammen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bopfingen: Stehlampe entzündet Sessel

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr kam es in der Gartenstraße zum Brand eines Wohnzimmersessels. Es stellte sich heraus, dass eine Stehlampe, die hinter dem Sessel stand, nach vorne gegen den Sessel kippte und durch die dadurch entstehende Hitzeeinwirkung den Sessel entzündete. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr Bopfingen, die mit 27 Wehrleuten anrückten, konnte der Sessel durch den zur Hilfe eilenden Nachbarn ins Freie befördert werden, wo er dann von der Feuerwehr abgelöscht wurde. Durch die schnelle Hilfe des Nachbarn entstand leidlich ein Schaden am Sessel in Höhe von etwa 250 Euro.

Rainau: Metalldiebstahl

Zwischen vergangenen Freitagmorgen und Mittwochnachmittag wurde von einer Wiese neben einer Scheune in der Straße Schloßberg gelagertes Alu, Kupfer, Stahlträger, Schrott sowie mehrere Schwerlastregale im Gesamtwert von etwa 5000 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gegenstände nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

