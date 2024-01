Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Laserblendung, Polizistin angegriffen, Diebstahl von Geldkassette

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwochabend zwischen 18.15 Uhr und 20.50 Uhr einen in der Straße "Im Haal" abgestellten Opel Astra, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791/4000 entgegen.

Rot am See: Polizeibeamtin angegriffen

Gegen 00.30 Uhr am Donnerstagmorgen wurden Beamte des Crailsheimer Polizeireviers zu einem betrunkenen Pärchen in den Elsässer Ring gerufen. Bei ihrem Eintreffen befand sich der Mann in einem Rettungswagen; seine 26-jährige Partnerin, weigerte sich diesen zu verlassen und war aggressiv. Sofort beleidigte sie die Polizeibeamten und wollte sich dann entfernen. Als eine Beamtin sie aufforderte, stehen zu bleiben, schlug die 26-Jährige mit der Faust Richtung deren Kopf, was diese jedoch abwehren konnte. Nachdem mit weiteren Störungen seitens der 26-Jährigen zu rechnen war, wurde sie in Gewahrsam genommen. Zudem erwarten sie nun entsprechende Strafanzeigen.

Gerabronn: Geldkassette entwendet

Unbekannte entwendeten am Dienstagmittag zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr aus der Kantine einer Schule in der Jahnstraße eine schwarze Geldkassette samt Inhalt, die unter dem Tresen abgestellt war. Hinweise auf den Dieb bitte an den Polizeiposten Blaufelden, Tel.: 07953/925010.

Blaufelden: Mit Laser geblendet

Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr wurde der Pilot eines Bundeswehrhubschraubers beim Überfliegen der Ortschaft Blaufelden Metzholz von einem starken grünen Laser geblendet. Glücklicherweise entstand kein Schaden. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Blaufelden, Tel.: 07953/925010 entgegen.

