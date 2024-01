Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuch und Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Einbruchsversuch

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versuchte ein Einbrecher gewaltsam in ein Ladengeschäft in der Siemensstraße einzudringen. Dabei scheiterte er aber an seinen Versuchen, die Eingangstüre aufzuhebeln. Es entstanden mehrere hundert Euro Schaden. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter Telefon 07151/65061 entgegen.

Waiblingen: Auffahrunfall

Auf der Westumfahrung (L1193) ereignete sich am Mittwochmorgen ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der Verkehr kam gegen 7.20 Uhr aufgrund eines Rückstaus zum Stillstand, was ein 30 Jahre alter Opel-Fahrer zu spät erkannte. Er schob in der Folge zwei Mercedes und einen Smart aufeinander auf. Es entstand Sachschaden von rund 34.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell