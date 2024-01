Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 15-Jähriger bedroht und bestohlen - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen: 15-Jähriger bedroht und bestohlen

Ein 15-Jähriger wurde am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr in einem Schnellimbiss in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße nach seinen Angaben von einem bislang Unbekannten in Richtung der dortigen Toiletten geschoben. Der Unbekannte forderte den Jugendlichen wohl auf, ihm sein Geld auszuhändigen und bedrohte ihn hierbei. Aus Angst händigte der 15-Jährige dem Unbekannten rund 40 Euro Bargeld aus. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Hüttlingen: Aufgefahren

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 41-Jähriger am Dienstagvormittag verursachte. Verkehrsbedingt musste eine 82-Jährige ihren Renault gegen 11.20 Uhr auf der Goethestraße anhalten. Der 41-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell