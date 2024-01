Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, Schlägerei und zerkratzte Fahrzeuge

Aalen (ots)

Waiblingen: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei Beteiligte ereignete sich am Dienstagvormittag in der Talstraße. Ein 52 Jahre alter Opel-Fahrer erkannte gegen 11.20 Uhr zu spät, dass ein vor ihm fahrender 39-jähriger Ford-Lenker anhalten musste und fuhr auf. Der Ford wurde in der Folge noch auf einen davor befindlichen Renault einer 49-Jährigen aufgeschoben. Es entstand Sachschaden von rund 7000 Euro.

Waiblingen: Einbrecher ertappt-Zeugen gesucht

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Fronackerstraße ertappte am Dienstag auf frischer Tat einen Einbrecher. Dieser hatte gegen 17.20 Uhr die Terrassentüre aufgehebelt und war gerade im Begriff die Wohnung zu betreten. Hierbei traf er auf die Frau, woraufhin er die Flucht ergriff. Der Einbrecher war etwa 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Jacke sowie Arbeitshandschuhe. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall beim Abbiegen

Ein 45 Jahre alter Renault-Fahrer bog am Dienstag gegen 20.15 Uhr von der Schmidener Straße/Westumfahrung nach links in Richtung Schmiden ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 22-jährigen Hyundai-Fahrerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden von geschätzten 28.000 Euro.

Waiblingen: Schlägerei

Am frühen Mittwochmorgen rückte die Polizei mit fünf Streifenbesatzungen zur Asylunterkunft in die Innere Weidach aus. Dort wurde eine Schlägerei gemeldet. Wie sich herausstellte, schlugen zwei 24 und 46 Jahre alte Männer aufeinander ein. Beide wurden verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Backnang: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. Kurz vor 17 Uhr musste eine 25-Jährige ihren Pkw auf der Oberen Bahnhofstraße anhalten. Ein 20-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Backnang: 8000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Auf rund 8000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 59-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr verursachte, als er mit seinem Mercedes Benz auf der B14 auf den verkehrsbedingt stehenden VW Golf eines 38-Jährigen auffuhr. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Backnang: Fahrzeug übersehen

Von der Oberbrüdener Straße kommend, bog eine 64-Jährige am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr mit ihrem Hyundai in Richtung Deponie Steinbach ab. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Audi einer 43-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zog sich die 43-Jährige leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro.

Oppenweiler: Auffahrunfall

Wegen eines Rückstaus musste ein 34-Jähriger seinen Opel am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der B 14 zwischen Backnang-Strümpfelbach und Oppenweiler anhalten. Ein 59-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstand.

Fellbach: Radfahrer von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen erlitt ein 23-jähriger Fahrradfahrer, als er am Dienstagabend Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Der Radler befuhr gegen 17.40 Uhr den Fahrradweg der Kleinfeldstraße. Beim Queren der Pfarrstraße wurde er von einem VW Golf erfasst, dessen 22 Jahre alter Fahrer in Richtung Bühlstraße unterwegs war.

Fellbach: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Mehrere tausend Euro Schaden verursachte ein Unbekannter, als er am Dienstag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr die komplette Fahrerseite eines Seat zerkratzten, der in diesem Zeitraum in der Pfarrer-Sturm-Straße abgestellt war. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711/57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Beim Ausparken beschädigte ein 82-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr mit seinem Mercedes Benz einen in der Stettener Straße abgestellten Audi, wobei ein Gesamtzahlen von rund 4700 Euro entstand. Eine Zeugin sprach den 82-Jährigen auf den Sachverhalt an, woraufhin dieser ausstieg, den Schaden an dem Audi begutachtete und dann jedoch davonfuhr. Dank der Zeugenaussage konnte der 81-Jährige rasch ermittelt werden; auf ihn kommt nun eine entsprechende Anzeige zu.

Fellbach: Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 1000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein bislang Unbekannter verursachte, als er einen Audi zerkratzte, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Die Beschädigung wurde kurz vor 11 Uhr bemerkt. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711/57720.

