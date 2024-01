Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kinderwagen in Brand gesetzt ++ Buchholz - Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Stelle/Ashausen - Getränkeautomat ausgeräumt und erwischt worden

Winsen (ots)

Kinderwagen in Brand gesetzt

Die Polizei Winsen ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Am Montag, 22.1.2024, gegen 14:20 Uhr, meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Niedersachsenstraße einen brennenden Kinderwagen im Erdgeschossflur. Sofort wurden Rettungskräfte zu der Örtlichkeit entsandt. Die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges, das sich unweit der Niedersachsenstraße befand, war bereits drei Minuten nach Eingang des Notrufes vor Ort und konnte den brennenden Kinderwagen mittels eines Feuerlöscher ablöschen. Die Feuerwehr sorgte anschließend für eine Belüftung des Treppenhauses. Zu Personen- oder Gebäudeschäden kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizei geht davon aus, dass der Kinderwagen vorsätzlich im Brand gesetzt worden war. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Buchholz - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit zwischen Sonntag, 21.1.2024, 15 Uhr und Montag, 15:45 Uhr, haben Diebe im Veilchenweg einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Der neben dem Gehweg installierte Automat wurde gewaltsam geöffnet und komplett ausgeräumt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Stelle/Ashausen - Getränkeautomat ausgeräumt und erwischt worden

Zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche haben am Montagabend, 22.1.2024 einen Getränkeautomaten am Bahnhof in Stelle ausgeräumt. Aufgefallen waren die beiden einer Streife der mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei, als sie am Hauptbahnhof in Hamburg aus dem Zug stiegen. Weil die beiden die Herkunft ihrer insgesamt 119 mitgeführten Getränkedosen nicht schlüssig erklären konnten, stellten die Beamten die Dosen sicher.

Bei einer Überprüfung der Haltestellen entlang der Fahrtroute der beiden jungen Männer fand eine Streifenbesatzung der Bundespolizei dann einen aufgebrochenen Getränkeautomaten am Bahnhof in Ashausen vor. Der Abgleich mit dem Bestand brachte eine Übereinstimmung.

Gegen die beiden Jugendlichen wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die den Aufbruch des Automaten möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell