Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Küchenfenster aufgehebelt ++ Buchholz - Verkehrsunfall nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Winsen (ots)

Pkw gestohlen

Heute, 22.1.2024, gegen 1:50 Uhr, kam es im Buchenweg zum Diebstahl eines schwarzen Toyota RAV 4 "Black Edition". Der Wagen stand vor einem Privatgrundstück am Fahrbahnrand. Die Täter manipulierten vermutlich das schlüssellose Zugangssystem und starteten unbemerkt den Wagen. Der Schaden liegt bei rund 40.000 EUR.

Bemerkt wurde der Diebstahl erst gegen 6:30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Neu Wulmstorf - Küchenfenster aufgehebelt

In der Straße Lütens Eck kam es in der Zeit zwischen Samstag, 20.1.2024, 9 Uhr und Sonntag, 18:15 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch. Die Täter hebelten ein Küchenfenster auf und drangen in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten mehrere Räume, die Beute ist noch unklar.

Buchholz - Verkehrsunfall nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Auf der Bremer Straße kam es am Sonntagmorgen, 21.1.2024 zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Mann war gegen 5:35 Uhr mit seinem Audi auf der Straße ortsauswärts unterwegs, als er im Dunkeln über einen auf der Fahrbahn liegendes Einlaufgitter fuhr. Hierbei wurde das Fahrzeug am rechten Vorderrad beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1400 EUR geschätzt. Unbekannte hatten offenbar zuvor das Einlaufgitter aus der Gosse entnommen und auf die Fahrbahn gelegt. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

