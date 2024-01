POL-MA: Mannheim: Jugendlicher angegriffen - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Den Diebstahl ihres weißen Dacia Duster meldete eine Besitzerin am Dienstag der Polizei. Die 61-Jährige parkte ihr Fahrzeug gegen 14 Uhr in der Dieselstraße ab. Gegen 21 Uhr stellte sie dann das Fehlen ihres Dacia fest. Wie genau die Täterschaft in das Fahrzeug gelangten ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ebenso kann die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ...

