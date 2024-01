Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerer Unfall auf der L 215 +++ Autoflüsterer eingewiesen +++ Raub im Bahnhofstunnel +++ Dem Täter auf der Spur +++ Pech gehabt

Ladendieb läuft Polizisten in die Arme

Winsen (ots)

Schwerer Unfall auf der L215

Pattensen. Am Freitagnachmittag um 14.35 Uhr ist auf der L215 ein Pkw, der von einer Fahranfängerin geführt wurde, aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen und daraufhin mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die jeweiligen Beifahrer beider Pkw wurden schwer verletzt, wovon einer aufgrund des nicht angelegten Sicherheitsgurtes sogar lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 12.000 EUR. +++

Autoflüsterer eingewiesen

Winsen. Am Samstagmorgen gegen 08.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz mit einem Jugendlichen in die Lüneburger Straße gerufen. Der junge Mann hatte sogenannte Legal Highs (z. B. Kräutermischungen oder Badesalze) zu sich genommen und zeigte jetzt akute Wahnvorstellungen. Er sprach mit Fahrzeugen und stieg ihnen aufs Dach. Ein hinzugerufener Arzt stellte zudem eine akute Selbst- und Fremdgefährdung fest, verursacht durch die Drogeneinnahme. Der Mann musste in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. +++

Raub im Bahnhofstunnel

Buchholz. Am Freitag gegen 21 Uhr ging ein 24-jähriger Buchholzer durch die Fußgängerunterführung in der Bahnhofstraße, als ihm drei junge Männer entgegenkamen. Die Männer forderten ihn auf, stehenzubleiben. Weil einer von ihnen einen Schlagstock in der Hand trug und die anderen jeder ein Messer, tat der Buchholzer, was man ihm befahl. Anschließend nahmen die Täter dem jungen Mann sein Handy und Bargeld ab und verschwanden. Der Schaden beträgt etwa 670 EUR. Die Polizei ermittelt jetzt wegen schweren Raubes. +++

Dem Täter auf der Spur

Handeloh. Kurz nach Mitternacht wurde der Polizei am Samstag eine verdächtige Person gemeldet, die sich auf einem Privatgrundstück im Wehlener Weg herumtrieb. Ein Bewohner hatte den Mann bereits angesprochen, der daraufhin weggelaufen war. Die eingetroffenen Polizistinnen hatten leichtes Spiel: Sie mussten nur den frischen Fußspuren im Schnee folgen, die sie direkt zur Wohnung des Täters führten, der inzwischen tief und fest geschlafen hatte. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten. +++

Pech gehabt - Ladendieb läuft Polizisten in die Arme

Buchholz. Der 29-Jährige Täter ging am Samstag gegen 19.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Nordring auf Diebestour. Kurz vor der Kasse fiel ihm jedoch etwas frisch Geklautes aus der Tasche, was eine Mitarbeiterin sah. Der Dieb versuchte zu flüchten, konnte aber von einem zufällig anwesenden Polizisten gefasst werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden technische Geräte und Tabakwaren im Wert von über 200 EUR gefunden. Der Täter muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

