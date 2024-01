Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schwerpunktkontrolle ++ Jesteburg und Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbrüche ++ Stelle - Einbruch in Schützenhaus

Seevetal/A7 (ots)

Schwerpunktkontrolle

In der Nacht zu heute, 19.1.2024, in der Zeit zwischen 18 und 2 Uhr, waren rund 30 Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Harburg im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle auf dem Rastplatz Seevetal im Einsatz. Im Rahmen dieser Kontrolle wurden insgesamt 156 Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr auf den Rastplatz gelotst und dort kontrolliert. 197 Personen wurden hierbei überprüft.

In vier Fällen standen die Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Ein Mann war den Beamten durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der genutzte Pkw war nicht zugelassen, zur Tarnung hatte der Mann ihn mit anderen Kennzeichen versehen. Gegen den 28-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Fünf weitere Verkehrsteilnehmer waren ebenfalls ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Bei einem Mann stellten die Beamten fest, dass drei Erzwingungshaftbefehle gegen ihn vorlagen. Der Mann konnte vor Ort die ausstehenden Beträge begleichen und so der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt entgehen.

Jesteburg und Neu Wulmstorf - Tageswohnungseinbrüche

Am Donnerstag, 18.1.2024, sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Hasenwinkel eingebrochen. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20 Uhr brachen sie ein rückwärtiges Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie zahlreiche Räume. Die Diebe erbeuteten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie über ein angrenzendes Feld.

Im Stieglitzweg in Neu Wulmstorf kam es in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 18:20 Uhr ebenfalls zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Hier schlugen die Täter eine Scheibe ein, um anschließend den Fensterflügel öffnen zu können. Auch in diesem Fall wurden Schmuck und Bargeld erbeutet.

Die Polizei prüft Zusammenhänge und sucht in beiden Fällen nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Stelle - Einbruch in Schützenhaus

Am 17.1.2024 ist der Polizei ein Einbruch in das Schützenhaus am Penellweg gemeldet worden. Nach Auswertung von Videoaufzeichnungen war gegen 3:30 Uhr eine Person in das Haus eingedrungen und hatte mehrere Türen aufgebrochen. Dabei wurde erheblicher Sachschaden verursacht. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass auch ein Tresor aufgebrochen worden war. Daraus fehlt nach ersten Erkenntnissen ein Kleinkalibergewehr. Zudem entwendete der Mann eine geringe Menge an Bargeld.

Bei dem Täter handelte sich um eine männliche, schlanke Person. Der Mann war mit einer langen Jacke und hellen Sneakers bekleidet und trug eine Mütze. Möglicherweise war er mit einem Fahrrad unterwegs.

Ob ein Zusammengang zu einem Einbruch in die Oberschule in derselben Nacht (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5693698) besteht, wird derzeit geprüft.

Zeugen, denen am Mittwochmorgen verdächtige Personen im Bereich des Penellweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Stelle/Ashausen - Sachbeschädigung am Bahnhof

Am 13. und 14. Januar kam es am Bahnhof Ashausen zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrrädern, die im dortigen Fahrradstand des Park-and-Ride-Parkplatzes abgestellt waren. Vermutlich war es eine zusammenhängende Tathandlung, bei der mehrere Fahrräder beschädigt wurden.

Hinweise nimmt die Polizei in Stelle unter der Tel.-Nr. 04174 668980 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell