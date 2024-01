POL-WL: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung am 08.10.2023 (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5621127 )

Drage (ots) - Pkw-Diebstahl Am frühen Sonntagmorgen, 14.1.2024, kam es auf einem Grundstück an der Krümser Straße zu einem PKW-Diebstahl. Dabei haben die Täter einen Land Rover Defender im Wert von über 100.000 EUR gestohlen. Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen 02 und 05 Uhr ereignet haben. Bemerkt wurde ...

