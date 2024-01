Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Oberschule ++ Appel - Tageswohnungseinbruch ++ Verkehrssicherheitstag: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Stelle (ots)

Einbruch in Oberschule

Die Oberschule an der Straße Büllerberg ist heute, 17.1.2024, von Dieben heimgesucht worden.

Gegen 1 Uhr betraten die Täter auf noch unbekannte Weise das Gebäude und hebelten im Inneren mehrere Durchgangstüren auf. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten unerkannt. Es blieb bei einem Sachschaden von etwa 1000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960.

Appel - Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, 16.1.2024, in der Zeit zwischen 19:05 Uhr und 19:25 Uhr, kam es an der Eversener Dorfstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Hierbei gelangten die Täter über ein rückwärtiges Feld auf das Grundstück und hebelten ein Fenster des Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Was sie dabei alles entwendeten, ist noch unklar.

Auch hier sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Landkreis Harburg - Verkehrssicherheitstag: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Im Rahmen eines Schwerpunkeinsatzes hat die Polizeiinspektion Harburg mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Lüneburg am Dienstag Geschwindigkeitsmessungen in Schulnähe und an Unfallschwerpunkten durchgeführt. Insgesamt waren 25 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Kontrollorte waren in Salzhausen, Brackel, Seevetal, Winsen, Buchholz und auf der A7 im Bereich des Horster Dreiecks.

In der Zeit zwischen 08 und 14 Uhr wurden bei den Kontrollen in Ortslage trotz der winterlichen Straßenverhältnisse allein 48 Geschwindigkeitsüberschreitungen um bis zu 25 km/h festgestellt.

Die Messungen auf der A7 werden noch ausgewertet. Hier zählten die Beamtinnen und Beamten mehr als 50 Verstöße, Spitzenwert: 127 km/h in der 80 km/h-Zone.

Gegen zwei kontrollierte Personen lagen Haftbefehle vor. Während eine betroffene Frau nach Zahlung der im Haftbefehl genannten Geldstrafe ihre Fahrt fortsetzen konnte, wurde ein Mann noch am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

