POL-WL: Versammlungen der Landwirtinnen und Landwirte

Winsen und Stelle (ots)

Am Sonntagabend, 14.1.2024, gegen 22:15 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über zwei Versammlungen von Traktoren im Gewerbegebiet Luhdorf und auf der Harburger Straße in Stelle, in Höhe des dortigen Gewerbegebiets.

Im Gewerbegebiet Luhdorf waren zunächst circa 100 Traktoren festzustellen, beim Gewerbegebiet in Stelle etwa 60 Fahrzeuge. An beiden Örtlichkeiten gaben sich Versammlungsleiter gegenüber der Polizei zu erkennen. Sie sind Teil der seit gut einer Woche laufenden bundesweiten Proteste.

Die Polizei erteilte vor Ort Auflagen zur Freihaltung der Rettungswege sowie zum Freihalten der Verkehrsflächen für den Individualverkehr. An beiden Örtlichkeiten war der Lieferverkehr über Stunden stark beeinträchtigt. Während die Versammlung in Stelle in der Nacht weiteren Zulauf hatte, so dass in der Spitze rund 100 Traktoren vor Ort gezählt wurden, nahm die Zahl im Gewerbegebiet Luhdorf stetig ab. Gegen 10:00 Uhr wurde dort die Versammlung für beendet erklärt. In Stelle endete die Versammlung gegen 12:00 Uhr mittags.

Die Polizei hat wegen der fortgesetzten Behinderung des Lieferverkehrs von Amts wegen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet. Die Ergebnisse werden der zuständigen Staatsanwaltschaft Lüneburg zur rechtlichen Würdigung vorgelegt werden. Zudem laufen Ermittlungen nach dem Versammlungsgesetz wegen der Nichtanzeige geplanter Versammlungen.

Zahlreiche Versammlungsteilnehmende, die überwiegend aus den Landkreisen, Uelzen und Lüchow-Dannenberg stammten, fuhren anschließend dorthin zurück. Einige Teilnehmende schlossen sich noch einer Kundgebung in Hanstedt an, die für heute, in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr, angemeldet worden war. Da die Versammlung auf einem Freigelände stattfand, kam es dort nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen.

