POL-WL: Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Salzhausen (ots) - Der bei dem Verkehrsunfall am 11.01.2024 (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5689942) schwer verletzte 62-jährige Fahrer des Opel Zafira ist noch am Nachmittag in einer Klinik in Hamburg verstorben. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache werden durch die Polizei Hamburg geführt. Warum der 42-jährige Unfallverursacher mit ...

