POL-WL: Strafverfahren nach Protestfahrt eingeleitet ++ Seevetal/Meckelfeld - Tabak in Kühltasche versteckt ++ Buchholz - Zusatzsicherung hielt stand

Strafverfahren nach Protestfahrt eingeleitet

Das Maß des friedlichen Protests haben gestern, 10. Januar 2024, acht Traktorfahrer deutlich überschritten. Gegen 14:30 Uhr waren sie mit ihren Traktoren an der Anschlussstelle Winsen-West auf die A 39 in Fahrtrichtung Hamburg aufgefahren. Hierbei belegten sie beide Fahrspuren und fuhren nur mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau. Die Polizei sicherte das Stauende ab und lotste die Kolonne an der Anschlussstelle Maschen von der Autobahn herunter.

Gegen die acht Fahrzeugführer im Alter zwischen 20 und 65 Jahren wurden Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung eingeleitet. Sie bekamen einen Platzverweis für den Bereich der Autobahn.

Innerhalb des zähfließenden Verkehrs war es mindestens zu einem Auffahrunfall mit Blechschaden gekommen. Dieser wurde im Nachgang bei der Polizei angezeigt.

Seevetal/Meckelfeld - Tabak in Kühltasche versteckt

Zwei unbekannte Männer sind am Mittwoch, 10.1.2024, gegen 11:30 Uhr, bei einem Ladendiebstahl aufgefallen. Die Männer hatten in dem Supermarkt an der Straße Am Saal insgesamt 14 Beutel Tabak in einer Kühltasche versteckt. Mit dieser Tasche versuchten sie, den Markt durch den Eingang zu verlassen. Mitarbeiter waren jedoch auf das Duo aufmerksam geworden. Als sie die beiden Männer ansprachen, ließen sie ihre Beute fallen, rissen sich los und flüchteten mit einem Pkw vom Gelände. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und wertet nun Videoaufnahmen aus.

Buchholz - Zusatzsicherung hielt stand

Unbekannte versuchten am Mittwoch, 10.1.2024, in ein Einfamilienhaus an der Bremer Straße einzubrechen. In der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 12 Uhr hebelten die Täter zunächst mehrfach an einem Fenster. Aufgrund einer Zusatzsicherung gelang es ihnen jedoch nicht, den Flügel zu öffnen. Bei einem zweiten Fenster schlugen sie die Scheibe ein, scheiterten allerdings auch hier an der Sicherung. Die Täter flüchteten, noch bevor sie in das Haus gelangen konnten.

