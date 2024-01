POL-WL: Präventionskampagne gegen Betrug zum Nachteil älterer Mitmenschen - "Die Polizei geht zum Frisör" - Einladung für Medienvertreterinnen und -vertreter

Neu Wulmstorf (ots) - Einbrecher gestört Am Montag, 8.1.2024, gegen 17:20 Uhr, versuchte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus am Bachstelzenweg einzubrechen. Als der Mann gerade im Begriff war, die Terrassentür aufzuhebeln, wurde er von einer Bewohnerin bemerkt. Die Frau schaute nach und konnte noch sehen, wie ...

