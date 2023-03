Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Berauschte Jugendliche ohne Helm und Führerschein mit gestohlenem Roller unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Ohne Helm und unter Drogeneinfluss sind zwei Jugendliche am Dienstag, 7. März, in Neuwerk-Mitte auf einem gestohlenen Roller unterwegs gewesen. Als eine Polizeistreife sie bemerkte, flüchteten sie. Nach einem Sturz, stellte die Polizei den Sozius. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß.

Eine Polizeistreife bemerkte gegen 21.20 Uhr an der Kreuzung Süchtelner Straße / Nordring / Dünner Feldweg zwei Jugendliche auf einem Roller. Sie trugen keine Helme und das Licht an dem Roller war nicht eingeschaltet. Die Beamtin und der Beamte gaben dem Fahrer daraufhin Anhaltesignale, die dieser aber ignorierte. Stattdessen flüchtete der Fahrer über den Dünner Feldweg. Die Polizei folgte mit Blaulicht und Martinshorn. Über die Außenlautsprecher warnte der Beamte den Rollerfahrer vor den Gefahren seiner Fahrweise auf dem witterungsbedingt schlechten Straßenbelag und forderte ihn auf, anzuhalten. Der Jugendliche setzte seine Fahrt trotzdem fort und es kam kurz darauf zum Sturz ohne Fremdeinwirkung. Die beiden Jugendlichen blieben unverletzt. Die Polizei stellte den Sozius vor Ort, während der Fahrer zu Fuß flüchtete.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Roller und die Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind. Die Polizei stellte den Roller daraufhin sicher. Da der Sozius sich nicht ausweisen konnte, nahmen sie ihn mit zur Wache. Dort stellten sie die Identität des 16-Jährigen fest.

Im Nachgang erhärtete sich der Verdacht gegen einen 14-jährigen Jugendlichen, der als mutmaßlicher Fahrer des Rollers in Frage kommt. Die Polizei traf ihn an seinem Wohnort an und stellte bei ihm eine geringe Menge Cannabis sicher. Weil der Jugendliche auf die Beamten zusätzlich einen berauschten Eindruck machte und ein freiwilliger Drogenvortest positiv ausfiel, nahmen sie ihn mit zur Wache. Ein Arzt entnahm dort eine Blutprobe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten beide Jugendlichen in die Obhut eines Erziehers.

Gegen den 14-Jährigen wird unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und schweren Diebstahls ermittelt. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell