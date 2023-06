Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Güttingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Im Tenn" (06./09.06.2023)

Güttingen (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmittag bis Freitag ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Im Tenn" eingebrochen. Der Unbekannte hebelte ein Fenster auf und gelangte so in einen Abstellraum des Einfamilienhauses. Im Inneren durchwühlte er ein Zimmer, ehe er das Haus zunächst über die Terrassentür verließ. Anschließend hebelte der Einbrecher die Terrassentür der Einliegerwohnung auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Straße "Im Tenn" aufgefallen ist, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell