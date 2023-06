Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl bei Kunstausstellung- Polizei sucht Zeugen (09.06.2023)

Konstanz (ots)

Am Freitagabend, im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, ist es in der Kulturetage auf der "Obere(n) Laube" zu einem Diebstahl gekommen. Im Rahmen der dort stattfindenden Kunstausstellung "STATE OF MIND" bei der rund 100 Personen anwesend waren entwendete ein unbekannter Täter neun Gemälde und einen Skizzen-/Zeichenblock mit vierzig Zeichnungen. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens dürfte im Bereich von etwa 23.000 Euro liegen. Zeugen, denen während der Veranstaltung Verdächtiges aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

