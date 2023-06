Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der "Untere(n) Laube" - Polizei sucht Zeugen (10.06.2023)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagmittag auf der "Untere(n) Laube" einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte war gegen 12.45 Uhr auf der Bodanstraße in Richtung der "Untere(n) Laube" unterwegs. Dabei wechselte er im Einmündungsbereich unmittelbar auf die linke Fahrspur in Richtung Seerhein. Ein aus Richtung Döbeleplatz kommender, bereits auf der linken Spur fahrender 24-jähriger VW-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen und eine Kollision vermeiden. Eine hinter dem Golf fahrender 67-Jähriger mit einem Peugeot prallte jedoch in der Folge in das Heck des VWs. Der Verursacher, der mit einem schwarzen Peugeot unterwegs gewesen sein soll, setzte seine Fahrt jedoch fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, in Verbindung zu setzen.

