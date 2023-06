Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Handtaschendiebstähle - Polizei bittet um Hinweise (10.06.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend ist es in der Innenstadt zu mehreren Handtaschendiebstählen gekommen. Gegen 20.30 Uhr befand sich eine 52-jährige Frau auf einer Sitzbank vor einer Eisdiele auf der Marktstätte. In einem kurzen unaufmerksamen Moment entwendete ein unbekannter Dieb die auf dem Boden stehende Handtasche. Kurze Zeit später wird die Tasche durch eine Passantin aufgefunden. Bargeld und Handy fehlten. Ebenso erging es einer 43-Jährigen, die ihre Handtasche in einem Restaurant in der Sigismundstraße über die Stuhllehne hängte. Auch hier nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit und stahl die Tasche. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich gegen 23 Uhr im Bereich der Sparkasse in der Bahnhofstraße. Hier erbeutete ein Unbekannter eine Handtasche samt Wertsachen unbemerkt aus dem Fahrradkorb einer 39-Jährigen, entnahm anschließend das Bargeld und ließ die Tasche schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals daraufhin, Taschen und Rucksäcke nicht unbeaufsichtigt zu lassen und Wertgegenstände möglichst am Körper zu tragen!

