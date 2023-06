Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt -Rollerfahrer flüchtet -Polizei sucht Zeugen (10.06.2023)

Radolfzell (ots)

Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Stockacher Straße am Samstagmittag schwere Verletzungen erlitten. Ein bislang unbekannter Rollerfahrer bog von dem Feldweg "Steilerweg" nach rechts auf den Radweg der Stockacher Straße ein. Eine auf dem Radweg fahrende 56-jährig Frau mit einem Pedelec musste eine Vollbremsung machen um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte dabei und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau nach notärztlicher Behandlung vor Ort in eine Klinik. Der Rollerfahrer setzte seine Fahrt indes unvermittelt fort. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben, der mit einem blauen Roller unterwegs war, in dessen Fußraum er mehrere Holzpflöcke transportierte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf die Identität des flüchtigen Rollerfahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

