Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbrüche ++ Wenzendorf - Mülltonnen in Brand gesetzt ++ Hanstedt - Zeugensuche nach Unfallflucht

Jesteburg (ots)

Tageswohnungseinbrüche

Im Postweg sind Diebe am Dienstag, 9.1.2024, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr hatten die Täter dazu die Terrassentür des Hauses aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht.

Im Bergweg waren Diebe gegen 18:00 Uhr aktiv. Hier hebelten sie ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten durch die Terrassentür. Eine Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Wenzendorf - Mülltonnen in Brand gesetzt

Am Dienstag, 9.1.2024, gegen 14:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Hollenstedter Straße gerufen. In einem Carport waren zwei Mülltonnen in Brand geraten. Durch das Feuer ist auch ein Anhänger beschädigt worden. Die Feuerwehr löschte die brennenden Tonnen ab. Der Gesamtschaden wird auf rund 6000 EUR geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen dürften die Tonnen vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Hanstedt - Zeugensuche nach Unfallflucht

Auf der Schierhorner Allee kam es am Montag, 8.1.2024, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 19:50 Uhr war ein 69-jähriger Mann mit seinem VW California in Richtung Holm unterwegs, als sie ihm ein PKW zur Hälfte auf seiner Fahrspur entgegen kam. Der 69-Jährige versuchte noch, nach rechts auszuweichen, trotzdem kam es zur seitlichem Kollision bei der PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.

Nach Angaben des 69-Jährigen musste ein zweiter Pkw ebenfalls ausweichen. Dessen Fahrer wird als Zeuge gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 04172 986610 bei der Polizei in Salzhausen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell