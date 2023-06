Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Scheibe an Fahrzeug eingeschlagen und Werkzeug gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (22.06.) erstattete ein Geschädigter Strafanzeige bei der Polizei, nachdem in sein Fahrzeug eingebrochen und daraus diverses Werkzeug gestohlen wurde.

Der Nutzer des Citroens hatte diesen nach eigenen Angaben am Vortag (21.06.) gegen 17:00 Uhr unversehrt an der Straße Hebborner Berg abgestellt. Als er am Donnerstag (22.06.) gegen 07:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest. Der oder die unbekannten Täter hatten offenbar die Scheibe der Beifahrertür zerstört und sich so Zugang ins Innere verschafft. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Geräte, wie zum Beispiel drei Akkuschrauber, ein Winkelschleifer und ein Akkugebläse sowie weitere Werkzeugteile und Werkzeugzubehör gestohlen. Der Wert der Beute wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell