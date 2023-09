Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag 23.09.2023, gegen 12:15 Uhr, wird ein 25-jähriger Mann aus Vechta als Führer eines Pkw in Vechta, Münsterstraße, kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der Fahrzeugführer den eingesetzten Beamten eine gefälschte ausländische Fahrerlaubnis vor. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Führerschein-Fälschung wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Lohne - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, 23.09.2023, 17:45 Uhr, befuhr ein 36- Jähriger mit einem PKW die Ladestraße in Lohne. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass für den PKW kein Versicherungsschutz mehr besteht. Die Kennzeichen wurden entstempelt. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 46- Jähriger Fahrzeugführer die Brinkstraße in Lohne. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt. Trotz dessen setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort und wurde in der Josefstraße in Lohne erneut angehalten. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 23.09.2023, gegen 22:30 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz des K&K-Marktes in Damme zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren Jugendlichen. Hierbei wird das Opfer durch drei unbekannte Täter festgehalten und anschließend durch den Täter geschlagen und getreten. Mit Hilfe zweier Zeugen kann sich das Opfer befreien. Das Opfer erleidet leichte Verletzungen.

