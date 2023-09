Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Vechta 26219 Bösel OT Petersdorf - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkoholika/ Sachbeschädigung

Am 24.09.2023, um 02:00 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei eine Sachbeschädigung in Petersdorf gemeldet. In der Schulstraße beschädigte eine männliche Person den Glaseinsatz einer Hauseingangstür und flüchtete vom Tatort. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und einer sofort durchgeführten Fahndung konnten Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen erlangt werden. Der Tatverdächtige konnte im unmittelbaren Nahbereich mit einem verunfallten PKW aufgefunden werden. Der alkoholisierte 18-jährige Mann befuhr die Kampstraße aus Richtung Schulstraße kommend und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades in Verbindung mit dem Verkehrsunfall - ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille - wurde der Führerschein des Fahranfängers beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

26683 Saterland OT Ramsloh - Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 24.09.2023, um 07:20 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei der Verdacht einer sog. Trunkenheitsfahrt gemeldet. Ein Zeuge beobachtete in der Fichtenstraße die auffällige Fahrweise eines männlichen PKW-Führers. Der Verdacht des Zeugen bestätigte sich. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wies der Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,89 Promille auf. Weiterhin wurde festgestellt, dass 36-jährige Friesoyther nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

