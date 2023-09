Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl eines Rasenmähroboters

In der Zeit von Mittwoch, 20.09.2023, 00:00 Uhr bis Freitag, 22.09.2023, 19:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Rasenmähroboter vom vollständig umzäunten Grundstück eines Hauses am Ellerbrooksweg in 26676 Barßel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel gerne unter 04499 / 9222000 entgegen.

Friesoythe - Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus der St.-Marien Kirche

Am Donnerstag, den 21.09.2023, in der Zeit von 11:00 Uhr - 17:00 Uhr, betrat ein unbekannter Täter die St.-Marien-Kirche an der Kirchstraße 2-4 in 26169 Friesoythe und brach zwei Opferstöcke auf. Der Inhalt der Opferstücke wurde entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe gerne unter 04491 / 93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall / Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am Freitag, den 22.09.2023, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe die Friesoyther Straße (L 831) in Fahrtrichtung Friesoythe. Im Bereich der Einmündung zur Straße "Poolrien" bog zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeug eines Paketdienstleisters nach rechts in die Friesoyther Straße ab. In diesem Moment verlor dieses Fahrzeug mutmaßlich einen Teil seiner Ladung. Ein Paket traf die Scheibe der hinteren linken Fahrzeugtür des 30-jährigen und zerstörte diese. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, den 22.09.2023, gegen 16:58 Uhr, kam es auf der Straße "Grüner Hof" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus Friesoythe leicht verletzt wurde. Dieser beabsichtigte von der Straße "Grüner Hof" in Fahrtrichtung Altenoythe nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen und ordnete sich dementsprechend ein. Eine nachfolgende 58-jährige PKW-Führerin aus Bösel wollte den Fahrradfahrer rechtsseitig passieren und nutzte dafür eine Busspur. Beim Vorbeifahren kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen PKW und Fahrrad, in dessen Folge der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Saterland / Ramsloh - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, den 22.09.2023, gegen 13:12 Uhr, befuhr der 17-jährige Führer eines Mofas aus dem Saterland die Florianstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Im Einmündungsbereich schätzte er die Verkehrssituation falsch ein und übersah eine 72-jährige PKW-Führerin aus dem Saterland, die die Hauptstraße aus Richtung Ortsmitte in Fahrtrichtung Strücklingen befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich, in dessen Verlauf sich der 17-jährige leicht verletzte.

