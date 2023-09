Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Lohne - Zug stößt mit Fahrzeug der Post zusammen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmittag (22.09.2023) in Lohne (Landkreis Vechta) wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wollte gegen 13.45 Uhr eine 45-jährige Bedienstete der Deutschen Post mit ihrem Dienstfahrzeug in Lohne auf der Straße Pohlwiesendamm einen unbeschrankten Bahnübergang (auch keine Signalansage) überqueren. Dabei stieß sie mit einem Zug der Nordwestbahn zusammen, der die Bahnstrecke Bremen - Osnabrück in Richtung Süden befuhr. Das Fahrzeug der Post wurde in einen angrenzenden Graben geschleudert. Die Fahrerin konnte aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde nach einer Notversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Bremer Klinik geflogen.

Im Zug der Nordwestbahn befanden zum Unfallzeitpunkt ca. 250 Personen, hauptsächlich Schüler, die auf dem Weg nach Hause waren. Ein Zuginsasse erlitt einen Schock und musste betreut werden. Das Postfahrzeug wurde sehr schwer beschädigt. Der vordere Teil des Zuges der Nordwestbahn ist durch den Zusammenstoß aus den Schienen gesprungen. Der Zug kann derzeit nicht fahren.

Aktuell werden die 250 Zuginsassin vor Ort betreut. Die Deutsche Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, um die Zuginsassin zu transportieren. Ein Teil der Zuginsassin wird im Feuerwehrhaus Südlohne betreut.

Im Einsatz waren neben der Polizei Lohne und Vechta die Feuerwehren Südlohne und Lohne mit 50 Einsatzkräften und 8 Einsatzfahrzeugen, der Rettungsdienst (MHD, 6 Einsatzfahrzeuge und SEG Lohne zum Transport der Zuginsassin), die Krisenintervention zur Betreuung der Personen vor Ort und ein Rettungshubschrauber (Christoph 6 aus Bremen) sowie Bedienstete der Deutschen Bahn, der Nordwestbahn und Bundespolizei Oldenburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell